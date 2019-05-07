Aykut Kocaman: "Ankaragücü ve Galatasaray maçlarıyla..."

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır galibiyet alamadıklarından dolayı özgüven sorunu yaşadıklarını belirten Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman şöyle dedi: “Galip gelememek ciddi bir özgüven sorunu yaratıyordu. Bütün sporlarda çok bildik ve beklenen bir durumdu. Bu da oyundaki yapabileceklerimizin pek çoğunun daha zor yapılmasına neden olan en önemli etkenlerden bir tanesi. Birkaç haftadır bu zorluğu yaşıyoruz ancak Ankaragücü ve Galatasaray maçlarıyla beraber takımda bir toparlanma gözüküyordu. Bu duygularla ve düşüncelerle geldik. Bir şekilde çevirecektik. Bu takım bu şekilde sonuçlar alacak bir takım değil. Benden önce ve sonra da bu şekil oynayan bir takım değil."

"DUYGUSALLIK HERKESTE GÖZÜKÜYORDU"

Alanyasporlu futbolcuların takım arkadaşları Josef Sural'ı kaybettikten sonra duygusal bir tavırla maça çıktıklarını belirten Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: “Maça gelince rakip içinde bir şeyler söylemek lazım. Tabii çok talihsiz bir kazaydı, onun etkileri vardı. Maç içinde bir duygusallık herkeste gözüküyordu. Bizim için de geçerliydi. Diğer taraftan da rakibimiz iyi kurgulanmış bir takım. Hızlı ve kaliteli oyunculara sahipler. Maçın her anında kaleye gitmek için büyük çaba gösteriyorlar ve başarılı bir şekilde bunu yapıyorlar. Bulunduğumuz ortam dolaysıyla böylesi bir takım karşısında deplasmanda kazanmaya yönelik bir ortam gözükmüyordu. Oyuncuları tebrik ediyorum. Önce direnç sonra da yüksek oranda da ciddiyet gösterdiler. Bir deplasman karşılaşması için gerektiğinden fazla pozisyona girdiler. Rakip takım da girdi. Karşılıklı oynanan bir maç oldu. Böyle kuvvetli, iyi kurgulanmış takımı yenmek bizim adımıza sevindirici. Özellikle galibiyetsiz olumsuz seriyi bitirmek daha da sevindirici. Alanyaspor'a da başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. İleri dönemler için de başarılar diliyorum."