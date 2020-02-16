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16.02.2020 - 12:47 |

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'nin konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadelenin hakemi ise Atilla Karaoğlan...

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ: 0-0(İLK YARI OYNANIYOR)

İŞTE İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cissé

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (CANLI)

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