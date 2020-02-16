16.02.2020 - 12:47 |
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (CANLI)
Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'nin konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadelenin hakemi ise Atilla Karaoğlan...
ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ: 0-0(İLK YARI OYNANIYOR)
İŞTE İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cissé
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu