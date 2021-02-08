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08.02.2021 - 15:59 |

Badou Ndiaye, Al Ain'e transfer oldu

Fatih Karagümrük'ten devre arası ayrılan Badou Ndiaye, 18 ay kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ain'e transfer oldu.

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Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den bu kez Suudi Arabistan'a kiralandı. Suudi Arabistan takımı Al Ain, Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarken tecrübeli oyuncu, takımıyla ilk antrenmanına da çıktı.

2018'de ara transfer döneminde Galatasaray 'dan Stoke City'ye 16 milyon Euro karşılığında giden Badou Ndiaye, İngiliz ekibinde pek fazla forma giyemedi. Bir sonraki sezon Galatasaray'a, 2019-20 sezonunun ikinci yarısında da Trabzonspor 'a kiralanan Ndiaye, son olarak bu sezonun ilk yarısına kadar Fatih Karagümrük forması giymişti.

İlk olarak 2015'te FK Bodø/Glimt'ten 350 bin Euro bonservis bedeliyle Türkiye'de Osmanlıspor'a transfer olan Badou Ndiaye, 2017 ise 7.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray kadrosuna katılmıştı.

Badou Ndiaye, Al Aine transfer oldu

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