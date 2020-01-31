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31.01.2020 - 12:15 | | Sefa KARAHASAN, (DHA)

Bakan Çavuşoğlu: Bu mudur Alanyaspor'a verilen destek?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Alanyaspor'a sahip çıkılmadığını belirterek "Zirveye oynuyor ama neredeyse boş tribünlere oynuyor. Bu mudur verilen destek?" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Bu mudur Alanyaspor'a verilen destek?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, bir kabulde yaptığı konuşmada takıma sahip çıkılmadığını belirterek, "Alanyaspor, Süper Lig'de tek ilçe takımı ve de çok başarılı. Zirveye oynuyor ama Alanya'da neredeyse boş tribünlere oynuyor. Bu mudur Alanyaspor'a verilen destek?" dedi.

"BÖYLE BAŞARI GELMEZ"

"Paraya ihtiyacı yok çok şükür ama seyirci desteğine var. Bunu bile vermekten aciz olursak başarı gelmez" diyen Çavuşoğlu şöyle konuştu; 

"Bu kadar yoğunluğun arasında Alanyanın her konusuyla yakından ilgilenmeye çalışıyorum. Havalimanından karayoluna, hastaneden spor tesislerine, turizmden tarıma, yerel yönetimden sivil toplum kuruluşlarına kadar bana ulaşan her talebi titizlikle inceliyor ve takibini yapıyorum."

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BAŞKAN'DAN DESTEK

Alanyalı, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim de, "Hep şunu söylüyorum; Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız Alanya'nın siyaseten konforudur. Bunu iyi kullanmak gerekiyor. Onun bu şehre katkıları asla inkar edilemez. Ama, şehrin yerel dinamikleri de elini taşın altına koymalıdır. Her şeyi Ondan beklemek hiç adil ve etik değil" dedi.

Alessandro Florenzi Valencia'da:

 

Bakan Çavuşoğlu: Bu mudur Alanyaspora verilen destek

 

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