Bakan Kasapoğlu: ‘Emre beni çok heyecanlandırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı’yı antrenörü Türker Oktay ile birlikte kabul etti.

Emre’nin Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Başarıları yarınlarımız adına ümit verdi. İzmir depremi, Emre yarışlarda mücadele ederken yaşandı. Emre’nin yaşadığı üzüntüyü ve gayretlerini görmekten heyecan duydum. Spor ruhunun bütüncül bir anlayış birlik, kardeşlik olduğunu görmüş olduk. Spor, sanat, kültür, bilim alanlarında gençlerimizin başarısı apayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.



‘Dünya rekoru yakın’

Gençlik ve Spor Bakanı şöyle devam etti: “Yüzme tarihinde ilkleri yaşatıyoruz. Şu ana kadar alınan 6 kota yarınlarımız adına umut yaşatıyor. Tokyo’dan madalya ile döneceğimize inancım tam. Emre’nin 3 Avrupa rekoru var, dünya rekoruna da yakın olduğuna inanıyorum.”







‘Tesadüf değil’

Bakan Kasapoğlu, yüzmede pek çok yarışın övünç kaynağı olduğunu belirterek, “Serbest dalışta Fatma Uruk kardeşimiz 3 rekor kırdı. Allah nazarlardan korusun. Gençlerimize güveniyoruz. Yüzmedeki başarıların tesadüf olmadığının altını çizmek istiyorum. Başarılar spora verilen önem, sporcuya verilen değerin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yüzme bilmeyen kaymasın diyoruz. İlk hedefimiz 100 bini aştık, 2020 hedefimiz 1 milyondu, pandemiye rağmen bunu da aşacağız. Hem sporu tabana yayma hem de başarılara giden yolda destek verme anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.