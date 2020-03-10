Bakan Kasapoğlu: 'Koronavirüs önlemlerini yarın paylaşacağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor camiası olarak koronavirüs önlemlerini uluslararası federasyonlarla takip ettiklerini belirterek, "İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Engelleri Aşan Gençler Projesi Eğitim Programı"na katıldı.

Projenin gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eden Kasapoğlu, 2016 yılında Otizm Ulusal Eylem Planı'nın açıklandığını, planın toplumun tüm kesimini içerisine alan etkili bir proje olduğunu belirtti.

Geçen yıl 120 projeye imza attıklarını ve çocukların her şeyi için destek vermeye hazır olduklarını aktaran Kasapoğlu, "Sadece sanatta ve sporda yönlendirmelerle değil, etkileşimli kitaplarımız, eğitim ve seminer çalışmalarımız, antrenörlerimizin geliştirilmesi ve herkesin bilgi ve becerisini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü çabayı gösterdiklerini dile getiren Kasapoğlu, gönüllülük faaliyetlerinin de artarak devam edeceğini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, hem nicelik hem de nitelik anlamında çeşitli faaliyetler yaptıklarını anımsatarak, Bakanlık olarak engelli gençlerin spora yönlendirilmesini önemsediklerini aktardı.

54 binden daha fazla engelli lisanslı sporcu var

Sporun, rehabilite eden ve iyileştiren tarafı olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Spor, her birimiz için stratejik bir kavram. Engelli sporcularımızın hem ulusal anlamda hem de uluslararası arenada ortaya koydukları performans bizleri her zaman gururlandırıyor. Onların başarılarıyla iftihar ediyoruz. 2002 yılındaki engelli lisanslı sporcu sayımız 2 bin 763'ken bugün bu rakam 54 binden daha fazla. İnşallah bu sayıları da artıracağız."

Kasapoğlu, gençlerin Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi ile ailelerin de seminer ve eğitim faaliyetleriyle kendilerini geliştireceğini söyledi.

"Koronavirüs ile ilgili iptal edilen etkinlikler var"

Bakan Kasapoğlu ayrıca koronavirüs ile ilgili devletin önemli çalışmalara imza attığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız."

Konuşmasının ardından Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi kapsamında Erciyes'te engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

KORONAVİRÜSÜN SPOR DÜNYASINDAKİ ETKİLERİ

Futboldan motorsporlarına, atletizmden bir çok spor branşında iptal, erteleme ya da seyircisiz düzenleme kararlarının alındığı tüm dünyada yaşanan son gelişmeler şöyle;

TARİHTEKİ İLK SEYİRCİSİZ FORMULA 1 YARIŞI OLACAK

Formula 1'de Çin Grand Prix'in koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından, bir kötü haber de Bahreyn için geldi. 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak olan F1 Bahreyn GP, seyircisiz olarak yapılacak.

12-15 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix ile start alacak olan Formula 1'de, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn de koronavirüsten etkilendi. Bahreyn GP organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkede görülen koronavirüs salgını nedeniyle 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak yapılacağı duyuruldu.

Sezon öncesi yapılan toplantılar sonucunda koronavirüs salgını sebebiyle Çin Grand Prix iptal edilirken, Bahreyn Grand Prix de koronavirüsten etkilenen bir diğer Grand Prix oldu.

Öte yandan Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak koşulmasıyla birlikte Formula 1 tarihinde ilk kez bir yarış seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

İTALYA'DAKİ TÜM SPOR AKTİVİTELERİ, 3 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINDI

İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan'a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı.

İtalya'da her geçen gün koronavirüs salgınının hızla büyümesi, sporu da derinden etkilemeye devam ediyor. İtalya Olimpiyat Komitesi bugün yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.

Resmi rakamlara göre şu ana kadar İtalya'da koronavirüs nedeniyle 463 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU, 3 ULUSLARARASI TURNUVAYI KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL ETTİ

Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Erciyes Kupası, Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası ve Alp Disiplini FIS Sarıkamış Kupası organizasyonlarını, koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal etti.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 Faaliyet programında yer alan ve mart ayında yapılması planlanan Alp Disiplini FIS Erciyes Kupası, Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası ve Alp Disiplini FIS Sarıkamış Kupası organizasyonları Covid-19 tedbirleri sebebiyle iptal edilmiştir. Tüm kayak camiamıza önemle duyurulur" denildi.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun bu iptali ile, Türkiye'de ilk kez bir uluslararası organizasyon koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmiş oldu.

ULUSLARARASI JUDO FEDERASYONU DA TÜRKİYE'DEN 1 ORGANİZASYONUN İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Rusya, Gürcistan ve Türkiye'de düzenlenecek 3 büyük organizasyonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Olimpiyat yolunda puan kazandıran ve Mart-Nisan aylarında yapılacak üç büyük organizasyonun (30 Nisan'a kadar olan) iptaliyle ilgili IJF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan son hadiselerden dolayı, tüm dünyada genel güvenlik ölçütlerini ve judo ailesini mevcut tehlikeden uzaklaştırmak adına sert bir karar almak zorunda kaldık.

IJF Yönetim Kurulu olarak acil durum kararı neticesinde 2020 takviminde bulunan 30 Nisan tarihine kadar yapılacak tüm müsabakaların (Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix, Antalya Grand Prix ve diğer kıtasal müsabakaların) iptaline karar verilmiştir.

Pek çok açıdan tehlike arz eden kritik bir süreç olduğundan ve asıl önceliğin judo ailesinin sağlığını, güvenliğini sağlamak olduğu için yaşanan bu çetin dönemde Olimpik takvimimizde bu şekilde değişikliğe gidilmiştir. Detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir."

ŞAMPİYONLAR LİGİ DE KORONAVİRÜSTEN ETKİLENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris-Saint Germain ve Borussia Dortmund arasındaki rövanş mücadelesi koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs futbol müsabakalarını da engellemeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris-Saint Germain - Borussia Dortmund arasında yarın oynanacak olan rövanş mücadelesi, Paris Polis Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre seyircilere kapalı olarak gerçekleştirilecek.

PARALİMPİK BRANŞLAR DA KORONAVİRÜS ENGELİNE TAKILDI

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.

IPC'den yapılan açıklama sonucunda, iptal edilen etkinlikler ve tarihleri şu şekilde: