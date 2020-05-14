Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye 'Geçmiş olsun' telefonu
14.05.2020 - 17:25 | | İSTANBUL / DHA

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye 'Geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye 'Geçmiş olsun' telefonu
ABONE OL

Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş'ta testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları hakkında da bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, evinde karantinada bulunan Çebi ve ailesi ile kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu. 

Formunu korumaya devam ediyor! Parralo Macías...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Britanya Bisiklet Turu iptal edildi

2020 Britanya Bisiklet Turu iptal edildi

NBA'de antrenman tesislerini açan takım sayısı 10'a çıktı

NBA'de antrenman tesislerini açan takım sayısı 10'a çıktı

Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi biyografisi

Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi biyografisi

SON DAKİKA | Kasımpaşa'da iki futbolcunun corona virüs testi pozitif...

SON DAKİKA | Kasımpaşa'da iki futbolcunun corona virüs testi pozitif...

Sıradaki Haber