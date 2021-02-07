07.02.2021 - 11:25 | | ANKARA,(DHA)
Bakan Kasapoğlu'ndan Potanın Perileri'ne tebrik
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ardından şampiyonaya katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Basketbol tarihimizde Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında unutulmaz başarılara imza atan Milli Takımımızın, İspanya ve Fransa'da düzenlenecek organizasyonda da yeni zaferlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Milli Takımımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."