Bakan Kasapoğlu'ndan Vehbi Akdağ için taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski milli güreşçilerden Vehbi Akdağ'ın vefat haberinin ardından oğlu İbrahim Akdağ'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Vehbi Akdağ'ın vefatı dolayısıyla bir de taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı tek madalyanın sahibi Vehbi Akdağ'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk Güreşi'ne verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Vehbi Akdağ'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."