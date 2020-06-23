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23.06.2020 - 11:46 | | İstanbul, (DHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan Vehbi Akdağ için taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 71 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa üçüncüsü eski milli güreşçi Vehbi Akdağ'ın oğlu İbrahim Akdağ'ı telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Vehbi Akdağ için taziye
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski milli güreşçilerden Vehbi Akdağ'ın vefat haberinin ardından oğlu İbrahim Akdağ'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Vehbi Akdağ'ın vefatı dolayısıyla bir de taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı tek madalyanın sahibi Vehbi Akdağ'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk Güreşi'ne verdiği hizmetleri her zaman hatırlanacak olan merhum Vehbi Akdağ'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."

Bakan Kasapoğlundan Vehbi Akdağ için taziye

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