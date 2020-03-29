Bakan Spadafora: Ligler 3 MayÄ±sâ€™ta baÅŸlamayacak

Ä°talya GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Vincenzo Spadafora, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle daha Ã¶nce baÅŸlama tarihi 3 MayÄ±sâ€™a ertelenen profesyonel liglerin, bu tarihte baÅŸlamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ãœlkenin Ã¶nde gelen yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetelerinden La Repubblicaâ€™ya konuÅŸan Bakan Spadafora, futbol liglerinin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin, "Futbol, 3 MayÄ±sâ€™ta baÅŸlamayacak. Serie A takÄ±mlarÄ± durmalarÄ± gereken zamanda zaten hata yaptÄ±lar. Åžunu anlamalÄ±lar ki, hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak." ifadelerini kullandÄ±.

Spadafora, liglerin 3 MayÄ±sâ€™ta baÅŸlamasÄ±nÄ± gerÃ§ekÃ§i bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getirdi.

Bakan Spadafora, sporun sadece futboldan, futbolun da sadece Serie Aâ€™dan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, futbol dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°talyaâ€™daki diÄŸer spor federasyonlarÄ± ve amatÃ¶r kulÃ¼pler iÃ§in 400 milyon avro deÄŸerinde bir destek paketi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Bakan Spadafora, bu kriz karÅŸÄ±sÄ±nda Avrupa BirliÄŸiâ€™nin de anlamasÄ± gereken Ã§ok ÅŸey olduÄŸunu belirtirken, "Avrupa'da ya hepimiz ulusal egolarÄ±mÄ±zdan daha bÃ¼yÃ¼k bir sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuzu anlayacaÄŸÄ±z ya da ortak bir ev dÃ¼ÅŸÃ¼ncemizi kaybedeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Ä°talya Futbol Federasyonu (FIGC) BaÅŸkanÄ± Gabriele Gravina da Serie A takÄ±mlarÄ±ndan Juventus'ta oyuncularÄ±n ve teknik direktÃ¶r Maurizzio Sarriâ€™nin kulÃ¼ple maaÅŸ kesintisi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n diÄŸer tÃ¼m kulÃ¼plere Ã¶rnek olmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Corriere dello Sportâ€™ta yer alan haberde, Gravina, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pteki bu adÄ±mÄ±n, acil duruma Ã¶nemli bir cevap olduÄŸunu kaydetti.

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