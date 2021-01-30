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30.01.2021 - 16:36 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı

Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takıma bugün katılan yeni transfer Anastasios Bakasetas da antrenmanda yer aldı.

Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı
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Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 13.30da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlandı. Trabzonspor ile bugün 3.5 yıllık anlaşma sağlayan ve takıma katılan orta saha oyuncusu Bakasetas da, bordo-mavililerde ilk antrenmanına çıktı.

YENİ TRANSFER KAFİLEDE

Bu arada Trabzonsporun Beşiktaş maçı kafilesinde yeni transfer Bakasetas da yer aldı. Bordo-mavililerde, Bakasetasın yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin, Atakan, Serkan, Faruk Can, Marlon, Hakan, Baker, Berat, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny ve Afobe olmak üzere toplam 23 oyuncu kafilede bulunuyor.

Trabzonspor, yarın saat 19.00de Vodafone Parkta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı

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