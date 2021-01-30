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• 30 Ocak 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe 'de ayrılık kararı sonrası bomba transfer hamlesi! El-Clasico'nun yıldızı İstanbul'a...

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

• 30 Ocak 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Forvet pozisyonuna dünyaca ünlü ismi katmayı planyalan sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un takımdan gönderilmesini istediği isimler de ortaya çıktı.

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Sezon başında Emre Belözoğlu önderliğinde takıma tam 18 yeni oyuncuyu katarak kadroyu adeta baştan yaratan Fenerbahçe, devre arasında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Özellikle hücum bölgesi için sezon başında transfer edilen oyuncuların bazılarından verim alamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un raporları doğrultusunda takımdan gönderilmesi planlanan isimler belirlendi.

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Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını düşürmek isteyen Sarı Lacivertlilerde sezon başında transfer edilen Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile yollar ayrılmaya hazırlanırken kadrodaki orta saha oyuncu fazlalığı da Erol Bulut'u düşündürüyor.

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Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel takviveleriyle kadrosunu güçlendiren, İrfan Can Kahveci için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

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Kadroda düşünülmeyen Papiss Cisse ve Kemal Ademi'yi elinden çıkarmak için tüm imkanlarını seferber eden Fenerbahçe'de son olarak Porto'nun yıldız forveti Moussa Marega gündeme alınmıştı.

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Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Marega transferi için Portekiz kulübü ile temasa geçtiği öğrenilirken, Porto'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu için Sarı Lacivertlilerden bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer çıkmaza girdi.

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Zaman kaybetmeden Malili golcünün alternatifi için çalışmalarına başlayan yönetim, aradığı ismi Real Madrid'de buldu.

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Real Madrid'de Barcelona ile oynanan La Liga karşılaşmasında oyuna sonradan girerek gösterdiği performans ve attığı golle başkent ekibi taraftarlarının gönlünde taht kuran forvet Mariano Diaz ile görüşen Fenerbahçe, ilk olarak olumlu yanıt aldı.

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Son zamanlarda Real Madrid'de forma şansı bulamayan futbolcu için kulübüyle temasa geçen Fenerbahçe, oyuncuyu 6 aylığına kiralamanın hesaplarını yapıyor.

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Papiss Cisse ve Kemal Ademi'yi Süper Lig ekiplerine kiralamak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu iki oyuncudan gelecek haberlere göre transfer dönemi kapanmadan Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katacak.

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Mariano Diaz, 2019 yılında Almanya'da düzenlenlenen AUDI Cup turnuvasında Fenerbahçe'ye rakip olan Real Madrid'in kadrosunda yer almıştı. Diaz, 79. dakikada Altay'dan dönen top sonrasında Madrid ekibinin Fenerbahçe'ye karşı 5. golünü kaydetmişti.

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