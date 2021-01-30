• 30 Ocak 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe 'de ayrılık kararı sonrası bomba transfer hamlesi! El-Clasico'nun yıldızı İstanbul'a...
Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
• 30 Ocak 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Forvet pozisyonuna dünyaca ünlü ismi katmayı planyalan sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un takımdan gönderilmesini istediği isimler de ortaya çıktı.
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