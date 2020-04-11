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11.04.2020 - 21:50 |

Balotelli bombası! Galatasaray'a sıcak bakıyor...

Brescia'dan sezon sonunda ayrılmaya karar veren Balotelli'nin gelecek sezon planları arasında Galatasaray olduğu öne sürülürken, İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti. Hulk'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Mario Balotelli'den transfer mesajı geldi.

Balotelli ve menajeri arasındaki görüşmelerde, yıldız futbolcunun menajerinin öne sürdüğü Galatasaray seçimine Balotelli'nin sıcak baktığı, Türkiye'de oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaray bir seçenek
Brescia forması giyen İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da 19 maçta 5 gol attı.

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