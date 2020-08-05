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Haberler1.Lig Haberleri Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Pote'yi transfer etti
05.08.2020 - 11:50 | | AA

Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Pote'yi transfer etti

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beninli forveti Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.

Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Pote'yi transfer etti
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Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, Mickael Pote ile 1 1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Forvetlerini bulduklarını belirten Göçmez, 35 yaşındaki futbolcunun 12 Ağustos'taki Afyonkarahisar kampına katılacağını, transfer çalışmaları kapsamına bir kaleci ve bir ön libero aradıklarını sözlerine ekledi.

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