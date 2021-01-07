Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona, erteleme maçında Athletic Bilbao'yu deplasmanda yendi
07.01.2021 - 01:30 | | MADRİD (AA) -

Barcelona, erteleme maçında Athletic Bilbao'yu deplasmanda yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen 2. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti.

Barcelona, erteleme maçında Athletic Bilbao'yu deplasmanda yendi
ABONE OL

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 3. dakikasında İnaki Williams'ın golüyle öne geçti.

Barcelona, Pedri Gonzalez (Dk. 14) ve Lionel Messi'nin (Dk. 38) golleriyle karşılık vererek, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Messi ile farkı 2'ye çıkartan Barcelona, Athletic Bilbao'dan İker Muniain'in 90. dakikada gelen golüne engel olamasa da sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Barcelona puanını 31'e çıkararak, iki maç eksiği ile 38 puandaki Atletico Madrid ve 36 puandaki Real Madrid'in ardından 3.'lüğe yükseldi.

Athletic Bilbao ise 21 puanla 9. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkaran Messi, Luis Suarez (Atletico Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo) ve Gerard Moreno (Villarreal) ile birlikte gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

Barcelona, erteleme maçında Athletic Bilbaoyu deplasmanda yendi

    Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Barcelona, Bilbao'yu deplasmanda yendi
      Barcelona, Bilbao'yu deplasmanda yendi  
    2. Manchester City kupada finale yükseldi
      Manchester City kupada finale yükseldi
    3. Santosh hastaneye kaldırıldı
      Santosh hastaneye kaldırıldı
    4. Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor 11'i
      Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor 11'i
    5. Doruk Dora ameliyat edildi
      Doruk Dora ameliyat edildi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İspanya Kral Kupası'nda 3. lig takımları, Atletico Madrid, Celta Vigo ve Getafe'yi eledi

    İspanya Kral Kupası'nda 3. lig takımları, Atletico Madrid, Celta Vigo ve Getafe'yi eledi

    TOFAŞ - Keravnos: 78-67

    TOFAŞ - Keravnos: 78-67

    Beşiktaş farklı galibiyetle liderliğini sürdürdü

    Beşiktaş farklı galibiyetle liderliğini sürdürdü

    Ersun Yanal: "Kritik bir galibiyetti"

    Ersun Yanal: "Kritik bir galibiyetti"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet