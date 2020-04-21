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21.04.2020 - 16:40 |

Barcelona'dan tarihi bağış kampanyası

Dünya devi Barcelona, tarihi stadı Camp Nou'nun 2020-21 sezonu için isim hakkını satışa çıkarıyor. İlk kez böyle bir hamle yapan Katalan ekibi, geliri de corona virüsle mücadeleye ayırıyor.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona, corona virüsle mücadele kapsamında son derece anlamlı bir adım attı. Katalan devi resmi olarak yaptığı açıklamada; 2020-21 sezonu için statları Camp Nou'nun isim hakkının satışa çıkaralacağını duyurdu.

İsim hakkının satışından elde edilecek gelirin corona virüsle mücadele kapsamında bağışlanacağı dile getirildi. BBC'de yer alan haberde de Barcelona'nın tarihi bir ilke imza attığı aktarıldı. Buna göre Barça, Camp Nou açıldığından beri ilk kez isim hakkını satışa çıkarıyor.

1957 yılında açılan dev stadın bu zamana kadar hiçbir zaman böyle bir gündemi olmamıştı. Barça'nın bu geliri tamamen sağlık kuruluşları ve ihtiyaç sahipleri için ayıracağı bildirildi.

Ekonomik olarak zor günlerden geçen Barcelona, buna karşın kendi için kullanmayacak.

Barcelonadan tarihi bağış kampanyası

Barcelonadan tarihi bağış kampanyası

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