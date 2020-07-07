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07.07.2020 - 19:23 |

Başakşehir Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 31. haftasında lider Başakşehir, sahasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...

Başakşehir Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
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Başakşehir Denizlispor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alan maçın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerini haberimizin içinde bulabilirsiniz...

Başakşehir Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak İlk 11ler...

BAŞAKŞEHİR DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Denizlispor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER: 

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Sacko, Olcay, Barrow, Rodallega

Başakşehir Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak İlk 11ler...

 

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