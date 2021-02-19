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19.02.2021 - 17:29 |

Başakşehir - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çeken bordo-mavililer, Başakşehir karşılaşmasından 3 puan alarak, 7 maçlık seri yakalamak istiyor. Başakşehir ise 7 maçlık 3 puan hasretini sona erdirme peşinde. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Başakşehir - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer, Başakşehir’i mağlup ederek galibiyet serisini 7’ye yükseltmek ve son 17 sezonun en iyi serisini yakalamak istiyor. Ligde 4. sırada bulunan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen maç kadrosunda yok. Ayrıca Anthony Nwakaeme de cezalı olduğu için Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Ligde son 7 maçını kazanamayan Başakşehir ise kötü gidişata formda rakibi karşısında son vermeye çalışacak. Başakşehir’de ise tam 10 oyuncu sakat

Başakşehir - Trabzonspor ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Fernandes, Crivelli.

Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Şubat Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

Başakşehir - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda İlk 11ler belli oldu

21 eksik
Trabzonspor’da tam 7 futbolcu, korona virüs testleri pozitif sonuçlandığı için kadroda yok. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen sakat. Fırtına’nın kilit ismi Nwakaeme de kart cezalısı. Başakşehir’de ise 10 oyuncunun tedavisi sürüyor. Visca, Chadli, Ömer Ali, Aleksic, Giuliano, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Bolingoli, Caiçara ve Mete Kaan’ın sakatlığı bulunuyor.

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