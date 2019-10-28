Başakşehir’de tribünler karıştı

Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin son dakikada attığı ikinci golün ardından tribünler karıştı. Turuncu-lacivertli taraftarların yer aldığı tribünlerde bulunan ve Trabzonspor’un attığı gole sevinen bordo-mavili futbolseverlere Başakşehirliler tepki gösterince arbede çıktı. Güvenlik güçleri araya girerek kavganın büyümesini engellemeye çalışsa da olaylar stat dışına taştı.