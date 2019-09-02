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02.09.2019 - 10:23 |

Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Başakşehir, Arda Turan'ın ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yaptığı açıklamayla Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini belirtti. 

Böylelikle yıllık 4 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun indirimle birlikte 2 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

İşte açıklama:

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir"

Başakşehirden Arda Turan açıklaması

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