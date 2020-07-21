Başakşehirli Elia’dan futbol tarihine geçecek hareket

Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanan ve Süper Lig’de şampiyonun belli olduğu 33. hafta karşılaşması, futbol sahalarında ender görülen bir olaya sahne oldu. Ev sahibi ekibin Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, maç henüz sona ermeden saha kenarından bir televizyon canlı yayınına görüntülü bağlandı.

Kulübenin önünden canlı yayın

Maça ilk 11’de başlayan ve 56. dakikada yerini Danijel Aleksic’e bırakan Elia, yedek kulübesinde bir yandan takımını kenardan destekler ve yaklaşan şampiyonluğun sevincini yaşarken, diğer yandan televizyona bağlandığı ortaya çıktı. Hollanda’nın Fox kanalındaki programa sahanın kenarındaki görüntüsü yansıyan Elia, böylece eşine az rastlanan bir harekete imza attı.

‘İstanbul’dan tarihi görüntüler’

Hollanda basını, ‘Eşi benzeri görülmemiş görüntüler’ ve ‘İstanbul’dan tarihi görüntüler’ diyerek servis ettiği haberlerde “Başakşehir-Kayserispor maçı devam ederken, karşılaşmanın son bölümlerinde Eljero Elia artık şampiyonluğa ulaştıklarını biliyordu. Fox Sports da böylece canlı yayının keyfini çıkardı” ifadelerine yer verdi.

‘Henüz değil, bir kaç dakika sonra arayın’

Fox Sports kanalının Facetime üzerinden deneyimli futbolcuyla kontak kurmaya çalıştığı, 33 yaşındaki oyuncunun da telefonunu açmasıyla ilginç görüntülerin ortaya çıktığı bildirildi. Yayına bağlanan Başakşehirli futbolcunun canlı yayında spikere “Henüz değil, birkaç dakika sonra arayın, maç o zaman bitecek” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Canlı yayında şampiyonluk tezahüratı

Ancak hemen sonrasında telefonunu 360 derece döndürerek stadyumdaki ve sahadaki manzarayı da canlı olarak Hollanda’daki izleyicilere aktaran Eljero Elia, yanındaki takım arkadaşlarıyla birlikte ‘Oley, oley şampiyon’ tezahüratı yapmaya başladı ve sonra bağlantı kesildi. Bunun üzerine programı sunan spiker kendini tutamayarak gülmeye başladı.

Elektrik yüzünden olduğu düşünülüyor

Ortaya çıkan durumun, Başakşehir-Kayserispor karşılaşması sırasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor. Maç normal zamanında tamamlanmış olsa, Hollanda televizyonu oyuncuyu aradığı sırada Elia karşılaşmanın bitiminin ardından yayına bağlanmış olacaktı. Ancak maçın bitiş zamanının uzaması nedeniyle arama zamanı henüz mücadelenin bitmediği bir ana denk gelmiş oldu.