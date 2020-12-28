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28.12.2020 - 16:01 | | Berke Mankır-Milliyet

Başkan Dutlulu, Kobe ve Maradona’yı unutmadı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yıllardır kullanılmayan spor alanlarını yenileme kararı alan Akhisar Belediyesi, 2020 yılında kaybettiğimiz sporun iki efsane ismini ölümsüzleştirdi. Belediye, futbol sahasının ortasına Maradona’nın resmini çizerken Kobe Bryant anısına basketbol sahası hazırladı, Amerika havası estirdi

Başkan Dutlulu, Kobe ve Maradona’yı unutmadı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde uzun süredir atıl durumda olan iki sahada düzenleme çalışmaları yapıldı. Belediye tarafından yenilenen spor alanlarında bu yıl içerisinde kaybettiğimiz iki spor efsanesi ölümsüzleştirildi. Basketbol dünyası için bir fenomen haline gelen Kobe Bryant ile özdeşleşen bir basketbol sahası kurulurken, Arjantinli futbol efsanesi Maradona’ya özel futbol sahası tasarlandı. Sokakta bulunan sahaya çizilen görseller büyük ilgi ve şaşkınlıkla karşılanırken, gençler de büyük bir sevinç yaşadı. Belediye ayrıca Akhisarspor forması giyen Yunan golcü Theofanis Gekas’ın resminin ilerleyen günlerde bir sahada yer alacağını duyurdu.

‘Efsaneler, yeni yeteneklere şahit olacak’

Akhisar Belediyesi özellikle gençlerin dikkatini çeken sahaların gösterildiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Belediye yaptığı açıklamada, “Gençlerimize daha güzel spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Yıllardır kullanılamaz halde duran spor alanlarımızı yenileyerek gençlerimize iki yeni saha armağan ettik. Kobe ve Maradona sahaları genç yeteneklerin doğuşuna şahitlik etmeye hazır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan spora ilgisiyle tanınan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Yeni sahalarımıza ilginin olması bizleri mutlu etti. İki büyük efsane Kobe Bryant ve Maradona yan yana. Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek” dedi.

Başkan Dutlulu, Kobe ve Maradona’yı unutmadı

 

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