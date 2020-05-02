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HaberlerGalatasaray Haberleri Başkan Mustafa Cengiz görevinin başında
02.05.2020 - 07:00 |

Başkan Mustafa Cengiz görevinin başında

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Moralinin yerinde olduğu belirtilen Cengiz, kulüp çalışmalarını hastane odasından gerçekleştiriyor.

Başkan Mustafa Cengiz görevinin başında

Galatasaray’da midesindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 3 gün gözetim altında tutulacak başkan Mustafa Cengiz hasta yatağında bile durmuyor.

Moralinin yerinde olduğu belirtilen Cengiz’in bu süreçte kulüp çalışmalarını da hastanedeki odasından gerçekleştirdiği bildirildi. Cengiz’e hafta başında bazı tetkikler uygulanacak.

Personele ödeme

Galatasaray’da personel maaşları bu ay da sorunsuz yattı. Koronavirüs nedeniyle gelirlerinden olan kulübün, mali problemlere karşın çalışanların maaşlarını önceki gün hesaplarına eksiksiz olarak yatırdığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda personele yaklaşık 6 milyon lira ödeme yapıldığı dile getirildi. Yönetimin özellikle hassas salgın sürecinde çalışanlarını mağdur etmek istemediği ifade edildi.

 

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Başkan Mustafa Cengiz görevinin başında

 

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