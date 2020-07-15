Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin grupları belli oldu

Temsilcilerimizden Türk Telekom ile Darüşşafaka Tekfen C Grubu'nda yer alırken, Galatasaray Doğa Sigorta A Grubu, TOFAŞ B Grubu ve Pınar Karşıyaka D Grubu'nda mücadele edecek. Elemelerden gelecek dört takımın gruplara dağılmasıyla tamamlanacak normal sezonda mücadele edecek takımların kesinleşeceği BCL'de gruplar şu şekilde oluştu:





A GRUBU: Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), Galatasaray Doğa Sigorta (Türkiye), Iberostar Tenerife (İspanya), Peristeri (Yunanistan), Rytas Vilnius (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), VEF Riga (Letonya), Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears/Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)

B GRUBU: Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), JDA Dijon (Fransa), Nizhny Novgorod (Rusya), Start Lublin (Polonya), Tofaş (Türkiye), Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos/Dnipro/Donar Groningen)

C GRUBU: Darüşşafaka Tekfen (Türkiye), Filou Oostende (Belçika), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Limoges CSP (Fransa), San Pablo Burgos (İspanya), Türk Telekom (Türkiye), Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca/Sporting CP/Fribourg Olympic)

D GRUBU: AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Cholet (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya), Hapoel Holon (İsrail), Pınar Karşıyaka (Türkiye), RETAbet Bilbao (İspanya), Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk/London Lions/Neptunas Klaipeda)

Normal sezon 13 Ekim 2020'de başlayacak olup gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar play-off lara katılma hakkı kazanacak. BCL 2020-21 sezonu elemelerinin ilk turu 15 ve 18 Eylül'de, ikinci eleme turu maçları ise 22 ve 25 Eylül'de oynanacak. Kazanan 4 kulüp, BCL normal sezonunda oynama hakkı elde edecek.

Müsabakaların takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak.



