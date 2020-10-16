Basketbolda haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 2020-2021 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Darüşşafaka Tekfen-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Galatasaray (Fethiye Beşkaza)
17.30 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
20.00 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (ENKA)
18 Ekim Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)
17.30 Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol (Ankara)
20.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta (Ankara)
14.00 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)
14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Atatürk)
16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)
18 Ekim Pazar:
15.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Antakya)
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yarın:
14.30 Final Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)
16.00 Global Connect Travel Düzce-Akhisar Belediye Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket (Ahmet Cömert)
17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)
17.00 Samsunspor-Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
18 Ekim Pazar:
16.00 İstanbul Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)
Not: Mamak Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.