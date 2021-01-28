Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Batuhan Kör: Önce Bursaspor'un başarısı sonra Avrupa
28.01.2021 - 10:41 | | İbrahim ALİOĞLU-Kaan ÜLKER/İSTANBUL, (DHA)

Batuhan Kör: Önce Bursaspor'un başarısı sonra Avrupa

Bursaspor'un genç golcüsü Batuhan Kör, "Elimden ne geliyorsa verip, Bursaspor'un ait olduğu yerde olmasını sağlayıp, Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.

ABONE OL

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör, Ümit Milli Takım kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "İlk kez Ümit Milli Takım'a geldim. İlk milli takım tecrübem. Çok gurur verici ve mutluluk verici. Arkadaşlarımla ilk defa tanıştım. Bursaspor olarak da iyi gidiyoruz ve buraya geldik. Tüm arkadaşlarıma başarılar. A Milli Takım için Ümit Milli Takım'dan geçmemiz gerekiyor. Büyük bir tecrübe olacak. A Milli Takım'a aday olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"ÖNCE BURSASPOR'UN BAŞARISI SONRA AVRUPA"

Adının transfer gündeminde olmasını normal olduğunu belirten golcü oyuncu, "İyi performans gösterdiğinizde transfer haberleri her zaman olacaktır. Olgunlukla karşılamak gerekiyor. Bursaspor'un oyuncusuyum ve elimden ne geliyorsa verip, Bursaspor'un ait olduğu yerde olmasını sağlayıp, Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.

"BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK ALIYORUM"

Kendisine örnek aldığı isimler için ise Batuhan, "Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı örnek alıyorum. Yabancı olarak da dünya yıldızı Cristiano Ronaldo diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"TRABZON DOĞUMLUYUM, 61'İ TERCİH EDİYORUM"

61 numaralı formayı giymesiyle ilgili olarak da genç yetenek, "Trabzon doğumlu olduğum için 61 numaralı formayı giymeyi tercih ediyorum" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da ayrılık depremi! Terim biletini kesti, bir dönem kapandı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de mutlu son! Dev transfer geliyor...

Batuhan Kör: Önce Bursasporun başarısı sonra Avrupa

    Martin Odegaard, Arsenal'de ilk röportajını verdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Altay en sert virajda
      Altay en sert virajda
    2. Dev maçın hakemi açıklandı
      Dev maçın hakemi açıklandı
    3. Brooklyn zorlandığı maçı yıldızlarıyla kazandı
      Brooklyn zorlandığı maçı yıldızlarıyla kazandı
    4. "Dört büyüklerin" borcu 14 milyar
      "Dört büyüklerin" borcu 14 milyar
    5. Denizlispor'da hedef Yunan golcü Koulouris
      Denizlispor'da hedef Yunan golcü Koulouris



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Ağaoğlu ve Avcı yönetiminde başarıya koşuyor

    Trabzonspor, Ağaoğlu ve Avcı yönetiminde başarıya koşuyor

    Avrupa liglerinde şaşırtan sonuçlar!

    Avrupa liglerinde şaşırtan sonuçlar!

    Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

    Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

    Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü

    Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet