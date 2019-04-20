Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih liderliğini sürdürdü
20.04.2019 - 19:28 | | AA

Bayern Münih liderliğini sürdürdü

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Werder Bremen’i 1-0 yendi.

Bayern Münih liderliğini sürdürdü
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Werder Bremen’i 1-0 yendi. Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena’da Werder Bremen’i konuk etti.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan müsabakada Bayern Münih, 75. dakikada Niklas Süle’nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip, 58. dakikada Milos Veljkovic’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

Werder Bremen’de ilk 11’de başlayan eski milli futbolcu Nuri Şahin 81 dakika oyunda kaldı.

Bavyera ekibi puanını 70’e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Avrupa kuplarına katılma hedefi olan Werder Bremen ise 46 puan ve maç fazlasıyla 8. sıraya geriledi. Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Nürnberg’i 2-0, Mainz 05 de sahasında Fortuna Düsseldorf'u 3-1 mağlup etti.

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber