Bayern Münih'in rekor sezonu! Hans Flick ilk toplantıda...

CELAL UMUT EREN

Bayern Münih’te Niko Kovac’ın ardından kritik bir dönemde görevi üstlenen 55 yaşındaki çalıştırıcı, ilk toplantısında ‘Mia San Mia’ yani ‘Biz Buyuz!’ mottosunu tüm takıma anlattı, 2020’deki tarihi 3’lemeyi hazırladı

Bayern Münih’in 2019-20 sezonunda Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla yakaladığı tarihi 3’lemede Hans Flick adı öne çıktı.

Sezona yardımcı antrenör olarak Niko Kovac’ın ekibinde başlayan Flick, 3 Kasım 2019’da ilk olarak geçici süreyle başladığı görevinde tırnaklarıyla kazıdı, tarihi bir başarıya imza attı.

14 Aralık 2019’dan bu yana kaybetmeyen bir Bayern oluşturan 55 yaşındaki çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla biten sezonu efsane bir sloganla başladı.

Kovac’ın ayrılığı sonrası kritik bir süreçte olan ve istediği sonuçları alamayan Bayern’de Hans Flick, geçici süreyle göreve gelmesine karşın takımıyla ilk toplantıda ilginç bir konuya değindi.

Bayern Münih’in artık özdeşleşen ‘Mia San Mia’ yani ‘Biz Buyuz!’ sloganını hatırlatan Alman teknik adam, geçmiş dönemlerdeki tarihi başarıları tek tek anlattı.



Sistemden daha çok saha için de düzenlemeler yapan, Almanya Milli Takımı’ndaki ‘sabır’ ve ‘disiplin’ anlayışlarını aşılayan, Thomas Müller’e oyun içi liderliğini veren, Lewandowski’yi hücumun merkezine koyan ve kanatlarda sol bek Davies başta olmak üzere o bölgedeki yıldızları ön plana çıkaran Flick, adeta bir makine yarattı.



Son 30 maçında 29 galibiyet 1 beraberlik alan ve 97 gol atan Bayern Münih, koronavirüs salgınından etkilenmedi. Pandemi sonrası 16 maçın tamamını kazandı, Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde zafere imza attı.

Profesyoneller işbaşında

Bayern Münih kulübünde çok önemli bir ağırlığı olan Denetleme Kurulu’nda birbirinden değerli isimler görev aldı ve almaya devam ediyor.

Denetleme Kurulu’nun başkanlığını ünlü spor giyim şirketi Adidas’ın eski CEO’su Herbert Hainer üstlendi. Denetleme Kurulu’nda görev yapan isimler arasında Bavyera eyaletinin eski başkanı Dr. Edmund Stoiber, ünlü UniCredit Bank’ın eski yöneticisi Dr. Michael Diederich, ünlü otomobil firması Volkswagen’in başkanı Dr. Herbert Diess ve Allianz şirketinin yöneticisi Dr. Werner Zedelius var.

Lewandowski rekorlar kırdı

Alman devi Bayern Münih’in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, kariyerindeki en önemli eksiği tamamladı. Polonyalı golcü, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Bu sezon Bayern formasıyla 47 resmi maçta 55 gol atan ve 10 asist yapan 32 yaşındaki forvet, büyük bir başarı sağladı. Lewandowski, şampiyonluğa uzandıkları Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde gol krallıkları kazandı, bu alanda futbol tarihinde bir ilke imza attı.

Lewa maç sonunda, “Hiçbir zaman hayal kurmayı bırakmayın. Başarısız olduğunuzda asla vazgeçmeyin. Hedefinize ulaşmak için çok çalışın” dedi.

Efsanelerin yönettiği kulüp!

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 7 yıl sonra kazanan Bayern Münih, yönetim tarzıyla da fark yaratıyor. Efsaneleri tarafından yönetilen kulüp, Avrupa futbolunda da herkese örnek oluyor.

Şu anki kulüp başkanı Karl Heinz Rummenigge, 1974-1984 arası Bayern’in efsane forvetiydi ve attığı 162 golle tarihe geçmişti. Yönetim kurulunda yer alan Hasan Salihamidzic 1998-2007 arası Bavyera ekibinin sağ kanadında 234 maça çıktı, 6 lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.

Şu anda sportif direktör olarak görev yapan kulübün efsane kalecisi Oliver Kahn, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi. 1994-2008 arası Bayern’in kalesini 429 maçta koruyan Kahn, 8 lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi kaldırmıştı.

Oliver Kahn, 2022 yılında kulübün başkanı olacak.

Öte yandan, kulübün denetleme kurulunda da önemli bir isim var. Kulübün 1970-1979 yılları arasında golcüsü olan Uli Hoeness 2009’da genel direktör olarak başladığı kulüpte başkanlığa kadar yükseldi. Şu anda onursal başkan olan Hoeness, denetleme kurulunda da başkan yardımcısı..

Tarihi rakamlar

2019-20 sezonunda Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası’nı kazanan Bayern Münih, unutulmaz bir dönem geçirdi. İşte rekorlar kıran Bayern’in tarihi sezonu:

- Şampiyonlar Ligi’nde 11 maçta 43 gol kaydetti. Turnuva tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takımlar arasına girdi.

-Bayern Münih; Barcelona, Chelsea, Tottenham ve PSG’ye karşı Devler Ligi’nde çıktığı 6 maçta 31 gol attı.

-Alman devi, bu sezon Bundesliga’da 34 haftada 100 gol atarken, toplamda 52 maçta 159 gol kaydetti.

-Bayern Münih, pandemiden sonra çıktığı 16 maçın tamamını kazandı.

24 yaşında 20 kupa

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e galibiyet golünü kazandıran Kingsley Coman henüz 24 yaşında olmasına karşın 20 kupa kazandı.

Coman, Juventus, PSG ve Bayern Münih formalarıyla; 5 Bundesliga, 2 Ligue 1, 2 Serie A, 3 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası, 1 Fransa Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 Fransa Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi kaldırdı.

Coman, “İnanılmaz bir şey! Kalbim yüzde 100 Bayern’e ait. Ben bir profesyonelim, PSG için biraz üzüldüm, harika bir sezon geçirdiler. Ama Bayern için çok mutluyum” diye konuştu.

Mülteci kampından Şampiyonlar Ligi’ne

Bayern Münih’te bu sezon yıldızını parlatan sol bek Alphonso Davies, hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. 2 Kasım 2000’de Gana’da Buduburam’da bir mülteci kampında dünyaya gelen Davies, ailesiyle beraber 5 yaşına kadar burada yaşadı.

Aslında Liberya’lı olan Davies ve ailesi, bir yolunu bularak kıtaları geçti ve Kanada’ya gitti.

2017 yılında Kanada Milli Takımı’na kadar seçildiği futbolculuk kariyerine başlayan genç futbolcu, 2018 yılında 10 milyon euroya transfer olduğu Bayern Münih’te Hans Flick sayesinde yıldızını parlattı, Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

3’leme yapan teknik direktörler

Hansi Flick: 2020, B.MünihLuis Enrique: 2015, BarcelonaJupp Heynckes: 2013, B.MünihJose Mourinho: 2010, InterPep Guardiola: 2009, BarcelonaAlex Ferguson: 1999, M.United

36 maç 33 galibiyet

Bayern Münih’te sezonun parlayan yıldızı teknik direktör Hans Flick, istatistikleriyle göz kamaştırdı. Takımı 4. sırada devralan Flick, 36 maçta 33 galibiyet aldı.

14 Aralık’tan beri yenilgi almayan 55 yaşındaki hoca, 3 kupayla sezonu noktaladı.

‘Tesellisiz’

PSG-Bayern Münih finalinin sonucu Almanya ve Fransa basınında geniş yankı uyandırdı. Fransa’nın ünlü gazetesi L’Equipe, Neymar’ın ağlayan fotoğrafını manşete tam sayfa taşıyarak, ‘Tesellisiz’ başlığını kullandı.

Bild Gazetesi de, ‘Avrupa’nın kralı Bayern!’ başlığını tercih etti.

Alman Sport ise, “PSG’ye karşı zafer! Bayern yeniden Avrupa’nın zirvesinde” ifadelerini kullandı.