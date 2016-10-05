Bayrak çocuklar parıldıyor

CELAL UMUT EREN

2018 Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ve İzlanda ile üst üste kritik sınavlara çıkacak olan A Milli Takımımız’da genç yeteneklerimiz; Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve Enes Ünal’ın başarıları Fatih Terim’in yüzünü güldürürken herkese güven veriyor.

A Milli Takımımız, EURO 2016’daki hayal kırıklığını atlatmak adına 2018 Dünya Kupası elemelerine yoğunlaştı. Hırvatistan deplasmandaki 1-1’lik beraberlikle elemelere iyi bir giriş yapan ay-yıldızlılar, kritik Ukrayna ve İzlanda sınavları öncesi mevcut kadrosuyla da heyecan yarattı.

Özellikle genç ve formda oyuncuları kadrosunda bulunduran ay-yıldızlılar, son dönemin en hareketli futbolcu grubunu yakaladı. Avrupa’nın önemli kulüpleri ve liglerinde oynayan birçok isimle beraber Türkiye hem rakipler açısından hem de uluslararası medyada çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Emre Mor, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Tolga Ciğerci, Kaan Ayhan ve Ahmet Çalık, ciddi anlamda potansiyel taşıyan isimler olarak dikkat çekiyor.

İşte Türkiye’nin altın jenerasyonu olmaya hazırlanan gençlerin son form durumları:

HAKAN ÇALHANOĞLU: Bayer Leverkusen’in büyük yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Bundesliga’nın en iyi orta sahalarından biri olarak gösteriliyor. Leverkusen ile 8 resmi maçta oynadı. Borussia Dortmund’u 2-0 yendikleri son maçta 2 asist yaptı, alkışları topladı.

EMRE MOR: Danimarka’da Nordsjaelland’da keşfedilip, Avrupa’nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund’a transfer olan Emre Mor, EURO 2016’da da yıldızını parlatmıştı. Özellikle Çek Cumhuriyeti maçında asistiyle yıldızlaşan 19 yaşındaki yıldız, bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol attı. Real Madrid’le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da adından söz ettiren Emre şimdiden milli formayı garantiledi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: TFF 1. Lig’den Bundesliga’ya sıçrayan Çağlar, savunmadaki başarısıyla herkesin beğenisini topladı. Freiburg’da forma giyen 20 yaşındaki stoper için hocası Christian Streich ve kaleci Alexander Schwolow, “Bir kaleci ve takım için en ideal savunmacı” yorumunu yaptı. Çağlar, Bundesliga’da 5 maçta oynadı.

KAAN AYHAN: Schalke altyapısından yetişen ve Mesut Özil’in bir alt jenerasyonu olarak umut vaat eden Kaan Ayhan, çok yönlü olmasıyla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki savunmacı için Friedhelm Funkel’in, “Çok yönlü olması ve her yerde aynı verimlilikte oynayabilmesi özel” yorumu öne çıkıyor. Sağ bek, stoper ve defansif orta saha oynayan Kaan, Fatih Terim’in de gözdesi.

ENES ÜNAL: Twente’de sezona fırtına gibi giren Enes, şimdiden bonservisini elinde tutan Manchester City’yi heyecanlandırdı. Bu sezon 7 maçta 7 gol atan genç forvet kariyerinin en iyi çıkışını yaptı.

3: Fatih Terim’in orta sahaya monte ettiği genç isimlerden Okay Yokuşlu, A Milli Takım formasını 3 kez giydi.

Emre Mor, ay-yıldızlı ekibin hücumdaki en önemli kozları arasında yer alıyor.