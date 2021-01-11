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11.01.2021 - 12:29 |

BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacağı mücadelenin VAR hakemi açıklandı

BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
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Fenerbahçe , Süper Lig ’in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10’unu kazanan, 2’sinde berabere kalan ve 4’ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı. Süper Lig’in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

VAR hakemi açıklandı

Mücadele öncesi bir son dakika haberi de hakem konusunda yaşandı. Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

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