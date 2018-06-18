Belçika - Panama: 3-0

Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Belçika ile Panama karşı karşıya geldi. Rusya'nın Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Belçika 3-0 kazandı.

Müsabakada Belçika adına golleri 47. dakiakda Dries Mertens ve 69. ve 75. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. 2. golün asistini Kevin De Bruyne, 3. golün asistini ise Eden Hazard yaptı.

Belçika bu sonuça gruba 3 puanla başladı.

Stat: Fisht

Hakemler: Janny Sikazwe (Zambiya), Jerson Dos Santos (Angola), Zakhele Siwela (Güney Afrika)

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel (Dk. 90 Chadli), Carrasco (Dk. 74 Dembele), Mertens (Dk. 83 Thorgan Hazard), Eden Hazard, Lukaku

Panama: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez, Cooper, Godoy, Barcenas (Dk. 63 Torres), Rodriguez (Dk. 63 Diaz), Perez (Dk. 73 Tejada)

Goller: Dk. 47 Mertens, Dk. 69 ve 75 Lukaku (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 14 Meunier, Dk. 59 Vertonghen, Dk. 88 De Bruyne (Belçika), Dk. 18 Davis, Dk. 45 1 Barcenas, Dk. 49 Cooper, Dk. 51 Murillo, Dk. 57 Godoy (Panama)

BELÇİKA NAMAĞLUP GELDİ

Belçika dünya kupası avrupa elemelerinde yer aldığı H grubunda oynadığı 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik aldı. 28 Puan toplayan Belçika grubu ilk sırada tamamladı ve Rusya'nın yolunu tuttu. Belçika, Panama, Tunus ve İngiltere'nin yer aldığı grupta mücadele edecek.

PANAMA İLK KEZ KUPADA

Kuzey Amerika temsilcisi Panama Meksika, Kosta rika Honduras, ABD ve Trinidad Tobago'nun yer aldığı grupta 10 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle grubu üçüncü sırada tamamlayarak ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki G Grubu maçında Belçika, Panama'yı 3-0 yendi.



Turnuva tarihindeki ilk maçına çıkan Panama Milli Takımı, Belçika'ya ilk yarıda gol izni vermedi.



47. dakikada Panama savunmasından dönen topa, ceza sahasının sağ köşesinden gelişine vuran Mertens, Belçika'yı 1-0 öne geçirdi.



69. dakikaya kadar pek etkili olamayan Belçika'nın santraforu Lukaku, De Bruyne'ün soldan ortaladığı topa, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.



Lukaku, 75. dakika bir kez daha sahneye çıktı. Eden Hazard'ın pasıyla Panama defansının arkasına sarkan Lukaku, topu kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 3-0.



Belçika karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.