Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor! Adem Ljajic tempoya dayanamadı...

Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın antrenmanların önemli bir bölümünü kondisyon çalışmalarına ayırması dikkat çekiyor.

Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk idmanda olduğu gibi bu sabahki antrenmanda da bir saate yakın kondisyon yükleme çalışmaları yaptırdı. Beşiktaş'ta daha önce 2 dönem görev yapan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde yaptırılan tempolu koşu ve sprint çalışmaları esnasında Adem Ljajic tempoya daha fazla dayanamayarak baş dönmesi yaşadı ve kenarda bir süre dinlendi. Bu sırada teknik direktör Sergen Yalçın da Ljajic'in yanına gelerek oyuncuyla yakından ilgilendi. Adem Ljajic daha sonra ayağa kalkarak çift kale maçta yer aldı.

Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan turnuva şeklindeki çift kale maçlar, oldukça çekişmeli geçerken, turnuvayı turuncu takım kazandı.

Siyah beyazlılarda Lens'in de iyileşmesiyle Dorukhan haricinde sakat futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.