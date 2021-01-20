20.01.2021 - 11:25 | | İSTANBUL (AA) -
Beşiktaş, Gökhan Töre'nin doğum gününü kutladı
Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 29 yaşına giren oyuncunun fotoğrafı kullanılarak, "Doğum günün kutlu olsun Gökhan Töre" ifadesi kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Töre'nin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 29 yaşına giren oyuncunun fotoğrafı kullanılarak, "Doğum günün kutlu olsun Gökhan Töre." ifadesi kullanıldı.