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20.01.2021 - 11:25 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin doğum gününü kutladı

Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 29 yaşına giren oyuncunun fotoğrafı kullanılarak, "Doğum günün kutlu olsun Gökhan Töre" ifadesi kullanıldı.

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Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Töre'nin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 29 yaşına giren oyuncunun fotoğrafı kullanılarak, "Doğum günün kutlu olsun Gökhan Töre." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş, Gökhan Törenin doğum gününü kutladı

 

 

 

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