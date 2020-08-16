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16.08.2020 - 20:33 |

Beşiktaş haberleri | PAOK başkanı Savvidis'den ortamı geren mesaj!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PAOK'un başkanı Ivan Savvidis bir mesaj yayınladı.

Beşiktaş haberleri | PAOK başkanı Savvidis'den ortamı geren mesaj!
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Şampiyonlar Ligi'nde PAOK ile temsilcimiz Beşiktaş arasında oynanacak ön eleme maçı öncesinde PAOK Başkanı Ivan Savvidis bir mesaj yayınladı.

PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara ve takımı destekleyenlere seslendi.

"PAOK'un tüm Yunanistan'ı temsil edeceğini bilmelisiniz"
Sağlığınıza dikkat etmek istiyorum. Aynı zamanda Beşiktaş maçına yakından ilgilenmenizi istiyorum. İki pozitif vaka yaşadık. Gereksiz seyahatlerdenkaçınalım. Ailelerinize yakın olmak için çok daha dikkatli olmalısınız. Günümüzdeki olaylar nedeniyle daha büyük önem kazanan bir maç. Elbette siyaset ve futbol farklı ama o gün PAOK'un tüm Yunanistan'ı temsil edeceğini bilmelisiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu maçlarının tarihleri de belli oldu. UEFA, pandemi nedeniyle elemelerde maçların seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. Beşiktaş - PAOK karşılaşması 25 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş haberleri | PAOK başkanı Savvidisden ortamı geren mesaj

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