Beşiktaş ile Trabzonspor rekabetinde 132. randevu

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak. Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.

Ligde Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde oynanan müsabakalardaki galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 95 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor ise 34 kez kazandı. 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor'un karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'daki lig mücadelesinde 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Trabzonspor, İstanbul'da özel ve resmi maçlarda 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 defa kazanan taraf oldu, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 103, Trabzonspor da 49 gol attı.

Trabzonspor, İstanbul'da 3 sezondur yenilmiyor

Bordo-mavililer , Beşiktaş ile İstanbul'da oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Karadeniz ekibi rakibine deplasmanda en son 5 Kasım 2016 yılında 2-1'lok skorla mağlup olmuştu. Bu maçın ardından Trabzonspor, siyah-beyazlılarla İstanbul'da oynadığı son 3 müsabakadan 2-2'lik skorlarla ayrıldı.

Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı siyah-beyazlılar 3-1 kazanmıştı.