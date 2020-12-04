Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? ilk 11'leri...
Süper Lig'in 11. hafta mücadeleleri Beşiktaş ve Kasımpaşa ile başlıyor. Puan tablosunda 4. sırada bulunan siyah beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı zorlu bir mücadele verecek. İlk beşte yer alan iki takım da kader maçına çıkıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte, detaylar...
Beşiktaş, 15 puandaki Kasımpaşa'ya karşı 3 puan arayacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile büyük derbiye çıkan Beşiktaş bir kırmızı karta rağmen 4-3'lük galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Yenilmezliğini Kasımpaşa'ya karşı da sürdürmek isteyen siyah-beyazlı futbolcular, galibiyet için ter dökecek. Aynı hafta Kasımpaşa da Gençlerbirliği ile çıktığı maçta kazanan taraf olmuştu. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı şifreli mi?
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in iki başarılı takımı karşı karşıya geliyor. Lig'de puan durumunu etkileyerek önemli değişikliklere yol açması beklenen maç 4 Aralık Cuma günü saat 19:30'da başlamış olacak.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa'nın deplasmanda top koşturacağı Lig'in 11. hafta maçı Vodafone Park'ta gerçekleşecek. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen şifreli kanal Bein Sports 1'den izleyebilecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.
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