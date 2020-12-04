Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? ilk 11'leri...

Beşiktaş, 15 puandaki Kasımpaşa'ya karşı 3 puan arayacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile büyük derbiye çıkan Beşiktaş bir kırmızı karta rağmen 4-3'lük galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Yenilmezliğini Kasımpaşa'ya karşı da sürdürmek isteyen siyah-beyazlı futbolcular, galibiyet için ter dökecek. Aynı hafta Kasımpaşa da Gençlerbirliği ile çıktığı maçta kazanan taraf olmuştu. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı şifreli mi?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in iki başarılı takımı karşı karşıya geliyor. Lig'de puan durumunu etkileyerek önemli değişikliklere yol açması beklenen maç 4 Aralık Cuma günü saat 19:30'da başlamış olacak.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa'nın deplasmanda top koşturacağı Lig'in 11. hafta maçı Vodafone Park'ta gerçekleşecek. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen şifreli kanal Bein Sports 1'den izleyebilecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

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