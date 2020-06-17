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17.06.2020 - 09:57 | | Sabah

Beşiktaş, Rus kaleci Stanislav Kritsyuk ile görüşüyor!

Kaleye takviye için çalışan Beşiktaş, Rus file bekçisi Stanislav Kritsyuk ile pazarlık yapıyor. Yıllık 1 milyon Euro isteyen 29 yaşındaki eldivene siyah-beyazlılar, "Bütçemiz 600 bin Euro, fazlası yok" mesajını gönderdi. Görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş, Rus kaleci Stanislav Kritsyuk ile görüşüyor!
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Karius'un ayrılığı sonrası eldivenleri takan Ersin Destanoğlu performansıyla güven verse de Beşiktaş yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdürüyor. PSV'den Jeroen Zoet, Aston Villa'dan Lovre Kalinic ve Başakşehir'den Volkan Babacan'ı listede tutan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise Stanislav Kritsyuk oldu.

Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki tecrübeli eldiven ile temasa geçen siyah-beyazlılar, 600 bin Euro'luk teklif sundu. Ancak 1.92 boyundaki kalecinin menajerinden, "1 milyon Euro isteriz" karşılığı geldi.

FAZLA PARAYA DAHA İYİSİNİ ALIRIZ

Arada 400 bin Euro gibi ciddi bir farkın şu anki mali koşullarına uymadığını ifade eden Beşiktaşlı idareciler ise "1 milyon Euro verecek olsak daha iyi kalecilere yöneliriz. Bizim bütçemiz bu transfer için 600 bin Euro, fazlası yok" mesajını gönderdi. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.

Rusya Milli Takımı kalesini kariyerinde 2 kez koruyan Kritsyuk 2019-20 sezonunda 7 maçta forma giyerken, kalesinde 8 gol gördü.

Beşiktaş, Rus kaleci Stanislav Kritsyuk ile görüşüyor

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