Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84

Çekişmeli geçen maçın 2. dakikası 5-5 ve 9. dakikası 18-18 beraberlikle geçildi. Beşiktaş Sompo Sigorta, rakibinin boy avantajına rağmen Oğuz Savaş ve Burak Can Yıldızlı'ya müsait şut imkanları sağlayarak üstünlüğü ele geçirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki oyuncunun 19 sayı ürettiği ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

Siyah-beyazlı takımı 2. periyotta da sürükleyen isim Oğuz Savaş oldu ve 14. dakikada 6 sayılık üstünlük (28-22) yakaladı. Johnson ve Campbell'ın dışarıdan basketleriyle oyuna ortak olmasını bilen Türk Telekom, Fall'un pota altı basketiyle 17. dakikada 34-33 öne geçti. Konuk ekip, soyunma odasına da 9 sayı farkla (46-37) önde gitti.

Türk Telekom, ikinci yarıda kontrolü tamamen ele aldı ve 26. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 39-59. Konuk ekip, içeriden ve dışarıdan basketler üreterek 3. çeyreği 68-51 üstün tamamladı.

Konuk ekip, karşılaşmadan 84-66 galip ayrıldı.

Ankara'da oynanan ilk maçı da 89-78 kazanan Türk Telekom, adını çeyrek finale yazdırdı.