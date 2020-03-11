Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFiba Şampiyonlar Ligi Haberleri Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84
11.03.2020 - 22:10 | | AA

Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 yenen Türk Telekom, seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84

Çekişmeli geçen maçın 2. dakikası 5-5 ve 9. dakikası 18-18 beraberlikle geçildi. Beşiktaş Sompo Sigorta, rakibinin boy avantajına rağmen Oğuz Savaş ve Burak Can Yıldızlı'ya müsait şut imkanları sağlayarak üstünlüğü ele geçirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki oyuncunun 19 sayı ürettiği ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

Siyah-beyazlı takımı 2. periyotta da sürükleyen isim Oğuz Savaş oldu ve 14. dakikada 6 sayılık üstünlük (28-22) yakaladı. Johnson ve Campbell'ın dışarıdan basketleriyle oyuna ortak olmasını bilen Türk Telekom, Fall'un pota altı basketiyle 17. dakikada 34-33 öne geçti. Konuk ekip, soyunma odasına da 9 sayı farkla (46-37) önde gitti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Pınar Karşıyaka, Avrupa’da yarı finalde

Türk Telekom, ikinci yarıda kontrolü tamamen ele aldı ve 26. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 39-59. Konuk ekip, içeriden ve dışarıdan basketler üreterek 3. çeyreği 68-51 üstün tamamladı.

Konuk ekip, karşılaşmadan 84-66 galip ayrıldı.

Ankara'da oynanan ilk maçı da 89-78 kazanan Türk Telekom, adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84

Kayserispor'da hedef galibiyet
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Napoli, Hakan Çalhanoğlu için sezon sonu hamle yapmaya hazırlanıyor

Napoli, Hakan Çalhanoğlu için sezon sonu hamle yapmaya hazırlanıyor

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı kapalı gişe

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı kapalı gişe

İstanbulspor: 0 - Altınordu: 2

İstanbulspor: 0 - Altınordu: 2

Akhisarspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti

Akhisarspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti

Sıradaki Haber