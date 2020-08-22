Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş Niasse'nin peşinde! Bedelsiz olarak...

Siyah beyazlıların Premier Lig ekiplerinden Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Senegalli forveti gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın yanısıra Trabzonspor'un da Oumar Niasse ile yakından ilgilendiği öne sürülüyor. Bordo mavililerin de Sörloth'un ayrılması durumunda Senegalli golcüyü kadrosuna katabileceği ifade ediliyor.

Niasse geçen sezon Premier Lig'de Everton formasıyla sadece 19 dakika şans bulabilmişti.