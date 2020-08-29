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29.08.2020 - 00:45 |

Beşiktaş transfer haberleri | Bir stoper daha! Adama Soumaoro için pazarlık...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiralayan Beşiktaş, Lille'in savunmacısı Adama Soumaoro için devreye girdi.

Beşiktaş transfer haberleri | Bir stoper daha! Adama Soumaoro için pazarlık...
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Beşiktaş'ta stoper için gündeme sürpriz bir isim geldi.

Trtspor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Lille'in stoperi Adama Soumaoro için kulübüyle görüşmelere başladı. Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen Siyah Beyazlılar, Fransız kulübünden Adama Soumaoro'yu kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon İtalya Serie A takımı Genoa'da kiralık oyanayan 28 yaşındaki stoper 31 Ağustos tarihi itibariyle takımına geri dönecek. 2019/2020 sezonuna Lille'de başlayan, devre arasında ise Genoa'ya kiralanan Adama Soumaoro, Ligue 1 ve Serie A'da toplam 18 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Beşiktaş transfer haberleri | Bir stoper daha Adama Soumaoro için pazarlık...

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