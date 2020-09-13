Beşiktaş transfer haberleri | Rıdvan Dilmen açıkladı! "Kalinic'i alıyoruz"

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvet arayışı sürüyor. Gündemdeki isimlerden biri ise Kalinic...

Ntv canlı yayınında Rıdvan Dilmen Sergen Yalçın ile arasında geçen diyaloğu açıkladı. Dilmen: "Sergen Yalçın, sağ bek transferinde Nazım'ı istediklerini söyledi ama daha anlaşma olmadı tabii. Kalinic'i alıyoruz dedi ve muhtemelen olacak o iş diye düşünüyorum. Bütçeye göre bir şeyler yapmaya çalışıyor hoca." ifadelerini kullandı.

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