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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş transfer haberleri | Rıdvan Dilmen açıkladı! "Kalinic'i alıyoruz"
13.09.2020 - 21:08 |

Beşiktaş transfer haberleri | Rıdvan Dilmen açıkladı! "Kalinic'i alıyoruz"

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken forvet konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Rıdvan Dilmen canlı yayında Kalinic transferini açıkladı.

Beşiktaş transfer haberleri | Rıdvan Dilmen açıkladı! "Kalinic'i alıyoruz"
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvet arayışı sürüyor. Gündemdeki isimlerden biri ise Kalinic...

Ntv canlı yayınında Rıdvan Dilmen Sergen Yalçın ile arasında geçen diyaloğu açıkladı. Dilmen: "Sergen Yalçın, sağ bek transferinde Nazım'ı istediklerini söyledi ama daha anlaşma olmadı tabii. Kalinic'i alıyoruz dedi ve muhtemelen olacak o iş diye düşünüyorum. Bütçeye göre bir şeyler yapmaya çalışıyor hoca." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş transfer haberleri | Rıdvan Dilmen açıkladı Kalinici alıyoruz

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