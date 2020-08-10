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10.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş transfer haberleri | Welinton imzaya geldi, Fatih Aksoy gitti!

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Welinton İstanbul'a geldi. Welinton'a karşılık bonservisiyle birlikte Alanyaspor’a verilen Fatih Aksoy Akdeniz ekibiyle anlaştı

Beşiktaş transfer haberleri | Welinton imzaya geldi, Fatih Aksoy gitti!
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Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Welinton dün akşam İstanbul’a geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Aytemiz Alanyaspor’dan eski öğrencisi olan 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun bugün yöneticilerle yapacağı son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün, Welinton’a karşılık bonservisiyle birlikte Alanyaspor’a verdiği Fatih Aksoy da, Akdeniz ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki Fatih’in 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı vurgulandı.

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