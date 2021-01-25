Beşiktaş ve Galatasaray, Buğra Çağlıyan'ın peşinde!

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören gündeme dair açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, "Trabzonspor ile Mehmet Özcan'ın transferi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Hafta içerisinde olumlu veya olumsuz sonuçlanmasını bekliyoruz. Trabzonspor'a Mehmet Özcan'a karşılık Erkan Zengin'in bonservis ücretinden kalan 320 bin Euro'luk borcumuzun silinmesi yönünde bir talebimiz oldu. Trabzonspor yöneticileri de kendi menfaatlerini korumaya çalışıyorlar. Anlaşmak istiyoruz.

Fıratcan Üzüm bizim altyapımızdan yetişmiş bir oyuncu. Trabzonspor'da istediği şansı bulamadı. Kendisi bizim evladımız. Yuvasına dönmek isterse kapımız kendisine açık. Eski formuna Eskişehirspor'da yeniden dönebilir." ifadelerini kullandı.

Buğra için Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif

Bilal Ceylan'ın Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Başkan Akögren, "Bilal Ceylan'ın Beşiktaş'a transferi bu hafta içerisinde belli olacak. Mehmet Özcan ve Bilal Ceylan dışında birçok oyuncumuza teklif var. Buğra Çağlıyan'a Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklifi oldu. Buğra'yı yurt dışından isteyen kulüpler de var. 16 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Buğra Çağlıyan için belirlediğimiz bir bonservis bedeli var ancak şu an açıklamam doğru olmaz. İsteyen kulüplere aklımızdan geçen rakamı iletiyoruz." dedi.

Eskişehirspor'da transfer yasağı kaldırılacak mı?

'Transfer tahtası açıklacak mı?' sorusuna Akgören, "TFF'de bulunan 74 dosyamızın 60 tanesini çözdük. Eskişehirspor'da daha önce görev almış ve oynamış herkes bir şekilde kulübümüze yardım etmeye çalışıyorlar. FIFA'da da 24 dosyamız var. Bu dosyaların da 9 tanesi transfer yasaklı dosyalar. FIFA nezdinde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Transfer tahtasını açabilmek adına toplamda 98 tane imza almamız gerekiyor. Çözülenler var, haber beklediklerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. İmza veren alacaklarımıza teşekkür ediyoruz. Henüz imza vermeyenlerden de anlayış bekliyoruz." cevabını verdi.

Yeni hoca bu hafta belli oluyor

Teknik direktör konusunda ise Mustafa Akgören, "Aklımızda 3-5 isim var. Bayram Toysal ile ben görüşmedim. Eskişehirli hocalarımızla anlaşabiliriz. Dışarıdan gelmek isteyen vizyonuna, çalışkanlığına ve kalitesine güvendiğimiz hocalar da var. Teknik direktör konusu da bu hafta içerisinde netleşecek." diye konuştu.

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