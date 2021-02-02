Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın Jedvaj'dan vazgeçme nedeni ortaya çıktı
02.02.2021 - 09:15 | | Fanatik

Beşiktaş'ın Jedvaj'dan vazgeçme nedeni ortaya çıktı

Mandzukic’le başlayıp Hulk’la devam eden forvet takviyesi çalışmalarında finali Cenk Tosun’la yapan Beşiktaş, son virajda yapılan Tin Jedvaj hamlesinden de finalde vazgeçti. Leverkusen’in Hırvat savunmacı için zorunlu satın alma opsiyonu talep etmesi üzerine Kartal, geri adım attı.

Beşiktaş'ın Jedvaj'dan vazgeçme nedeni ortaya çıktı
ABONE OL

Premier Lig ekibi Everton’dan sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun, önceki gece İngiltere’den İstanbul’a gelmişti. Eşi Ece ve çocukları Arden Cenk ve Alin’le birlikte Türkiye’ye gelen Milli golcü, yolculuğunun ardından basın mensuplarına, “Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a geldiğimde duyduğum heyecanın ayrısını yaşıyorum şu anda. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen Cenk, “Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve onlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın her zaman sahada yüzde 100’ümü vereceğimin sözünü veriyorum” açıklamasını yaptı.

Antalya maçını kaçırıyor

İngiltere’den gelmesi sebebiyle 5 günlük bir karantina süreci geçirecek olan Cenk Tosun, bundan dolayı Kara Kartal’ın yarın Antalyaspor’la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş’taki ikinci dönemine başlaması bekleniyor. Everton’da yarım dönemde 1 milyon 250 bin Euro kazanan başarılı futbolcu, CSKA Moskova aynı ücreti vermesine rağmen maaşında 150 bin Euro indirim yapıp Kara Kartal’a imza atmıştı.

Yabancı kotası açıldı ama...

Forvet takviyesi için Mario Mandzukic ve Hulk isimleri üzerinde yoğunlaşmalarının ardından finalde Cenk Tosun’u alan Kara Kartal, yabancı kotasında yer açıldığı için transferin son saatlerinde stoper hamlesi için harekete geçmişti. Bu doğrultuda Bundesliga ekibi Leverkusen’den Tin Jedvaj’ı kiralamak için girişimlerde bulunan yönetim, Almanya temsilcisinin zorunlu satın alma opsiyonu konusunda diretmesi sebebiyle bu oyuncudan vazgeçti ve dönemi tamamladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Olay sözler: 'Avucunu yaladı Galatasaray!' İrfan Can Kahveci...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patladı! Fenerbahçe, Galatasaray ,Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir...

Beşiktaşın Jedvajdan vazgeçme nedeni ortaya çıktı

 

    Transfer | Alanyaspor, Serkan Kırıntılı'ya imza attırdı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Başakşehir - Galatasaray canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Başakşehir - Galatasaray canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    2. Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    3. İşte Efecan Karaca gerçekleri!
      İşte Efecan Karaca gerçekleri!
    4. Hatayspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Mesut Özil kadroda!
      Hatayspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Mesut Özil kadroda!
    5. İşte Jedvaj'dan vazgeçme nedeni
      İşte Jedvaj'dan vazgeçme nedeni



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor Abdullah Avcı ile yeniden doğdu

    Trabzonspor Abdullah Avcı ile yeniden doğdu

    Boupendza'dan transfer açıklaması

    Boupendza'dan transfer açıklaması

    Mustafa Muhammed'i Galatasaray'a kaptıran St. Etienne, Modeste'yi transfer etti

    Mustafa Muhammed'i Galatasaray'a kaptıran St. Etienne, Modeste'yi transfer etti

    Son dakika - Abdullah Avcı sonrası Uğurcan Çakır'da muhteşem değişim!

    Son dakika - Abdullah Avcı sonrası Uğurcan Çakır'da muhteşem değişim!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet