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05.02.2021 - 16:22 | | SABAH

Beşiktaşlı Alperen Şengün'e NBA'den talip çıktı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Alperen Şengün'e gelen ilk teklifin detayları belli oldu.

Beşiktaşlı Alperen Şengün'e NBA'den talip çıktı
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Beşiktaş Icrypex'in yıldızı her geçen daha fazla parlayan genç pivotu Alperen Şengün'e NBA'den ilk talip belli oldu. 

Bu sezon sergilediği performansla hem ligin hem de takımının en öne çıkan isimlerinden olan 18 yaşındaki başarılı oyuncu için New York Knicks draft kararı aldı. ABD basınının da dikkatini çeken ve 2021 draftinde ilk turdan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Alperen için NBA ekibi New York Knicks uzun süredir takipteydi. ABD'li basketbol scoutlarının yakından izlediği milli basketbolcunun yaz aylarında yapılacak draftlerde New York Knicks tarafından seçilmesi bekleniyor.

ABD'de yayınlanan draft listelerinde bir numaralı Avrupalı oyuncu olarak gösterilen Alperen, kendi mevkiinde ise draft listelerinde ikinci sırada yer alıyor. Basketbol Süper Ligi'nde 28.13 dakika ortalamasıyla süre alan Alperen, 19.58 sayı ortalaması yakalarken, 10.11 toplam ribaund ve 1.95 blok ortalamasıyla yıldızı parlattığı bir sezon geçiriyor.

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Beşiktaşlı Alperen Şengüne NBAden talip çıktı

 

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