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01.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Atiba mutluluğu

Gençlerbirliği’ni Vodafone Park’ta konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Atiba Hutchinson dün takımla çalıştı.

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Süper Lig’in 4. haftasında pazar günü Gençlerbirliği’ni Vodafone Park’ta konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas programının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanın, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı vurgulandı.
Ayak bileğindeki sakatlığı yüzünden Rio Ave ve Konyaspor maçlarını kaçıran Atiba Hutchinson dün takımla çalıştı. Tedavisi tamamlanan Kanadalı futbolcu hafta sonu Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaşta Atiba mutluluğu

Beşiktaşta Atiba mutluluğu

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