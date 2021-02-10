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10.02.2021 - 14:07 | | İSTANBUL / DHA

Beşiktaş'ta Başkan Çebi idmanı izledi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş'ta Başkan Çebi idmanı izledi
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BJK Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirilen idmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın saat 20.45te Medaş Konya Bş. Stadında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00da özel uçakla Konyaya giderek kampa girecek.

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Beşiktaşta Başkan Çebi idmanı izledi

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