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21.09.2020 - 13:50 | | Ä°STANBUL (AA)

BeÅŸiktaÅŸ'ta Rio Ave maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Portekiz ekibi Rio Ave ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta Rio Ave maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
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iyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n yardÄ±mcÄ±larÄ± tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan antrenman yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sÃ¼rdÃ¼.

IsÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ±yla baÅŸlayan antrenmanda bir sÃ¼re Ã§eÅŸitli pas ve top kapma idmanlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren siyah-beyazlÄ± oyuncular yarÄ±m sahada yapÄ±lan Ã¼Ã§lÃ¼ turnuva maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla gÃ¼nÃ¼ noktaladÄ±.

Siyah-beyazlÄ±lar hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.

BeÅŸiktaÅŸta Rio Ave maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

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