Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 3 yıllık sözleşme teklifi!
17.07.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 3 yıllık sözleşme teklifi!

Gelecek sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta iç transfer sorununu çözecek. İsmi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan için Siyah-beyazlılar, harekete geçiyor.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 3 yıllık sözleşme teklifi!
ABONE OL

SERDAR SARIDAĞ

Harekete geçiliyor
Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta iç transfer sorununu çözecek. Siyah-beyazlılar, Dorukhan Toköz’ün 2021’de sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor. Hakkında, “Fenerbahçe’ye gidecek” yönünde haberler çıkan ve bu duruma sosyal medyadan tepki gösteren Dorukhan’ın da bir an önce yeni kontrat imzalayarak söylentilere son vermek istediği bildirildi.

Kocadağ görüşecek
Asbaşkan Emre Kocadağ’ın görüşmeleri yürüteceği ve milli futbolcuya TL’ye sabitlenmiş döviz kuru üzerinden 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi. Önceki yönetimin yeni kontrat konusunda Dorukhan’a teklif ettiği rakamları mevcut ekonomik ortamda yüksek bulan siyah-beyazlıların, tatmin edici bir sözleşme önereceği ifade edildi. Yönetimin, ağustosun ilk haftasında Dorukhan’a 3 yıllık imza attırmayı planladığı kaydedildi. 

Beşiktaştan Dorukhan Toköze 3 yıllık sözleşme teklifi

Utku, Güven, Dorukhan ve Ljajic'in neşeli antremanı

 

Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mert Günok Başakşehir'de fark yarattı!
    Mert Günok Başakşehir'de fark yarattı!
  2. Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 3 yıllık sözleşme teklifi!
    Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 3 yıllık sözleşme teklifi!
  3. Başakşehir'de Okan Buruk tarihe geçmek istiyor!
    Başakşehir'de Okan Buruk tarihe geçmek istiyor!
  4. Guardiola Manchester City'de tarih yazdı!
    Guardiola Manchester City'de tarih yazdı!
  5. Trabzonspor'dan CAS'ta güçlü savunma!
    Trabzonspor'dan CAS'ta güçlü savunma!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Messi: "Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

Messi: "Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

Manchester United'da Şampiyonlar Ligi umudu sürüyor!

Manchester United'da Şampiyonlar Ligi umudu sürüyor!

NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Osasuna, deplasmanda 10 kişiyle Barcelona'yı yendi!

Osasuna, deplasmanda 10 kişiyle Barcelona'yı yendi!

Sıradaki Haber