Bir hayal gerçek oldu! Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü...

CELAL UMUT EREN

Kırmızılar Salah’la öne geçtikleri günde Çağlar Söyüncü’lü Leicester City’ye karşı 7 dakikada yıkıldı. Kırmızılar için geçen hafta Manchester City maçını kaybettiren Brezilyalı kaleci Alisson, bu kez de Ozan’ı yaktı, milli stoper sahadan üzgün ayrıldı

Premier Lig’de 24. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’li Leicester City, Ozan Kabak’lı Liverpool’u 3-1 mağlup etti. Liverpool arka arkaya 3. yenilgisini aldı.

A Milli Takımımızın iki stoperi; Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, karşılıklı ilk 11’de başladı. Cengiz Ünder süre almadı. Tüm gözler Liverpool’da ilk kez bir maça çıkan Ozan Kabak’ın üzerindeydi. Ancak ilk 3 dakikada 3 kritik müdahale yapan isim Leicester’da Çağlar Söyüncü oldu.

Defansta tecrübeli kaptan Henderson ile oynaması Ozan Kabak adına şans olsa da bilhassa ilk 45 dakikada heyecanlı ve stresli hali gözlerden kaçmadı. Van Dijk gibi bir yıldızın yerine oynamasının yanında ilk maçında karşısında Jamie Vardy gibi usta bir forvet olması da talihsizlikti. Zaten 41’de Vardy’nin savunma arkasına kaçarak üst direği geçemediği pozisyonda önde yakalanan Ozan Kabak oldu. Yine 44’te de savunma arkasına kaçan Vardy, kaleci Alisson’a takıldı.







78-87 arası

İkinci yarıda daha rahat gözüken 20 yaşındaki stoper, savunma hamleleriyle öne çıktı. Ayrıca 67’de Firmino’nun enfes pası ve Salah’ın usta işi şutuyla gelen golle skor 1-0’a taşındı, Liverpool ve Ozan Kabak daha da rahatladı.

78-85 arası ise bir anda işler tersine öndü. İlk olarak 78’de Leicester City sağ çaprazdan Maddison’un frikik golüyle eşitliği sağladı: 1-1

82’de Leicester bu kez uzun topla çıkarken Ozan Kabak kaleci Alisson ile iletişim kuramayınca karşılıklı hata yaptılar, Vardy de bomboş kaleye golü gönderdi: 2-1 Geçen hafta Liverpool’un 4-1 kaybettiği maçta da 3 golde bariz hata yapan kaleci Alisson, Leicester deplasmanında da Ozan Kabak ile anlaşamadı. 85’te de Liverpool savunması motivasyonunu da yitirince Leicester’da Barnes, Ozan Kabak’ın yanından geçip, topu ağlara yolladı: 3-1

Klopp: Ozan iyi bir oyuncu



Liverpool’da menajer Jürgen Klopp, ilk maçına çıkan Ozan Kabak’ı savundu. Goldeki hatada kaleci Alisson’u işaret eden Klopp, “Ozan Kabak’ın çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ozan’ın alışık olmadığı bir tarzda oynuyoruz. Zamanla alışacak ve daha iyi olacak. Alisson kalesini terk etmeyi sever. 2. golde bir hata oldu. Bu tip hatalar genelde hazırlık maçlarında yapılır” ifadelerini kullandı.Liverpool’da menajer Jürgen Klopp, ilk maçına çıkan Ozan Kabak’ı savundu. Goldeki hatada kaleci Alisson’u işaret eden Klopp, “Ozan Kabak’ın çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ozan’ın alışık olmadığı bir tarzda oynuyoruz. Zamanla alışacak ve daha iyi olacak. Alisson kalesini terk etmeyi sever. 2. golde bir hata oldu. Bu tip hatalar genelde hazırlık maçlarında yapılır” ifadelerini kullandı.

Bir hayal gerçek oldu

Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’da ilk kez bir maçta forma giyen Ozan Kabak, hayallerini gerçekleştirmeyi başardı. 2016 şampiyonu Leicester’da da Çağlar Söyüncü ilk 11 başladı. 2 hava topu kazanan Ozan, 3 kez de top kaptı. Çağlar ise 2 hava topu kazanırken, 4 kez top kesti, 2 top kaptı.